Euroopas langes uute autode müük tohutult. Eestis kukkumine väiksem

Märtsis müüdi Euroopa Liidu riikides kokku 567 308 uut sõiduautot, mis jääb eelmise aasta märtsikuu müüginumbritele alla 55,1%. Esimese kvartali jooksul on Euroopa Liidu riikides müüdud 2,48 miljonit uut sõiduautot, mida on möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 25,6% vähem.

Kõige suurem on langus muidugi nendes riikides, milliseid pandeemia on kõige rängemini mõjutanud. Näiteks Itaalias langes märtsikuus müük 85,4%, Prantsusmaal 72,2%, Hispaanias 69,3% ja Saksamaal 37,7%.

Balti riikidest langes märtsis uute sõiduautode müük kõige enam Leedus - 43,5%. Lätis langes turg 34,1% ja Eestis 24,5%.

Euroopa autotootjate assotsiatsiooni ACEA andmetel on paljude autotehaste sulgemine on mõjutanud ligi 1,5 miljonit töökohta ja selle tõttu on jäänud tootmata enam kui 2 miljonit sõiduautot. Samas on juba praegu mitmetel autotootjatel kavas lähiaegadel tehaseid uuesti avada.