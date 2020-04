Euroopas lisandus kahe nädalaga miljon töötut, kuid see on alles jäämäe tipp

Andmed pärinevad erinevatelt ametiühingutelt üle Euroopa ja hõlmavad ainult lepingulisi töötajaid, kes on end töötuna registreerinud, kirjutab Euronews.

„Oleme viimase nädala jooksul näinud, kuidas turult kaduvate firmade arv suurenes järsult," kommenteeris ETUCi juht Luca Visentini. „Tuhanded väikesed ja keskmised ettevõtted, mis on suletud, ei suuda tagasi tulla, sest nad hääbuvad."

Euroopas töötuks jäänud inimeste tegelik arv võib olla ETUCi andmetest oluliselt kõrgem. „Kas kujutate ette, mis juhtub pärast lihavõtteid kui olukorda ei parandada mingisuguste hädameetmetega? On oht, et see kolmekordistub või neljakordistub," ütles Visentini.

ETUCil on 45 miljonit liiget 39 Euroopa riigis.

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon teatas eelmisel nädalal, et töötute arv üle maailma võib ulatuda 36 miljonini.

Töötukassa andmetel oli Eestis 29. märtsil töötuna arvel 40 125 inimest. Registreeritud töötuse määr on 6,2 protsenti. Töötute arv on nädalaga kasvanud nelja protsendi ja kuuga üheksa protsendi võrra.