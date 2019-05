Eurovisioni hääletamises valitseb ebaõiglus: Eestis on hääle andmine pea viis korda kallim kui Rootsis

Eurovisionil hääletamise ühe kõne hind oli Norras 5 Norra krooni ehk umbes 50 eurosenti, Suurbritannias tuli maksta 15 penni kõne eest, mis on eurodes umbes 20 senti.

Väidetavalt oli hääletamine samavõrra odavam ka Saksamaal, kus tuli välja käia 20 eurosenti ja Austraalias, kus maksis hääletamine 55 kohalikku senti, mis on alla 50 eurosendi. Lähinaabrid soomlased maksid hääletamise kõne eest ühe euro ning rootslased 33 eurosenti, mis on ligi viis korda odavam kui Eestis.

ERRi sõnul on tavaline, et hind võib erinevalt kujuneda, kuid miks see nii on, ei oska nad vastata.

"Tõsi on see, et hääletamise hind kujuneb riigiti erinevalt, aga kuidas ühes või teises riigis see süsteem täpselt toimib, seda ei ole meil võimalik kommenteerida. Eestis on hääletamise hind püsinud muutumatuna vähemalt viimased kümme aastat ehk jäänud samaks, mis see oli krooni ajal. Tänavu korrigeeriti hinda esimest korda üle aastate, seda juba Eesti Laulu toimumise ajal," vastas ERR.