EVEA esitas valitsusele 16 ettepanekut kriisimeetmete paketiks: suur osa kannatanud ettevõtjatest jäi igasugusest abist ilma

„Oleme kokku panemas detailsemaid ettepanekuid järgmiste võimalike kriisiabi meetmete tingimuste kohta, mida esitame lähiajal nii ekspertkogule kui kriisiabi meetmete töörühmale," ütles EVEA president Heiki Rits.

Oma kirjas ekspertkogule nimetab EVEA kuusteist strateegilist ettepanekut, millest esimene on vajadus oluliselt täpsemalt sihitada teise paketi kriisimeetmed just enimkannatanud sektoritele, et piiratud rahaline ressurss jõuaks eeskätt neile, kes seda kõige enam vajavad. Üheks peamiseks probleemiks seniste kriisiabimeetmete rakendamisel peab EVEA seda, et väga suur osa kriisis raskelt kannatanud ettevõtjatest jäi igasugusest abist ilma.

EVEA strateegilised ettepanekud: