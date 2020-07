EVEA liikmete arv kasvas kriisi ajal plahvatuslikult. Juht: tahame saada sama suureks kui suurimad parteid, siis ei saa meist mööda vaadata!

Ritsi sõnul Põhjamaade sarnaste liitudega kohtudes selgus, et liikmeid on neil vähenenud, aga Eestis oli tuhandest uuest liitujast 42% kriisi ajal.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõteteks loetakse alla 250 töötajaga firmasid, seega võiks EVEA liikmeiks olla pea kõik Eesti firmad. "Meie tegevus ja kasv annab usku, et koos tegutsedes olemegi tugevamad. Kui täna ikka ettevõtlusraamistik suurettevõtteid toetav, siis mida suurem on EVEA, seda rohkem saame ka enda vajadusi esile tuua. Raamistik peaks vast ikka toimima enamusel ja VKE-sid ongi enamus, lausa 99% ettevõtlusest!"

Ritsi sõnul võikski liit kasvada liikmete arvu poolest Eesti suuremate parteidega sama suureks ja ühtlasi suurimaks sektoriüleseks ettevõtlusorganisatsiooniks. Praegu ollakse teisel kohal.

"130 000 ettevõttest, mis meil siin Eestis on, kuulub ju liitudesse vaid marginaalne osa, potentsiaal on suur. Kui järgmise kahe aasta jooksul me kasvaksime samas tempos ja teised ettevõtlusliidud püsivad paigal, siis me oleksime juba selles vallas suurimad. Aga üks katusorganisatsioon võiks olla nii suur nagu Eesti suurimad parteid. See on juba nii suur, et seadusandjad või täitevvõim ei saaks ettevõtlusorganisatsioonist mööda vaadata. Et meiega kindlalt arvestataks," rääkis Rits.

Praegu on Ritsi sõnul ikkagi riigi partneriteks tööandjate keskliit ja ametiühingute keskliit, aga ametiühingute roll Eesti majanduses on jällegi suhteliselt marginaalne. Tööandjate liidus on otseliikmeid meist oluliselt vähem ja ülejäänud on paarteist kollektiivliiget. "Nemad siis otsustavad Eesti majanduses alampalgad jm, aga selge on, et meie peaksime ka sellistes aruteludes laua taga olema."