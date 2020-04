EVEA nõuab otsustajatelt jõulisemaid samme: kui me kiireid muutusi väikeettevõtjate päästeplaanis ei tee, kaotame neist paljud!

EVEA on seisukohal, et sektorites, kus tulubaas on seoses koroona kriisiga kadunud, vajavad ettevõtted kiireloomulist riigipoolset otsetoetust oma vältimatute jooksvate kulude katmiseks (eelkõige üürikulud, nende inimeste töötasud, kes ei kvalifitseeru töötukassa toetusele, kommunaal-ja sidekulud, valveteenused jms). Kuna kriisist taastumine võib võtta pikemat aega, ei ole laenu võtmine püsikulude katmiseks paljude sektorite puhul jätkusuutlik ning võib vaid suurendada ettevõtjate makseraskusi esimestel kriisijärgsetel kuudel.

EVEA pakutud olulised muudatused raha eraldamisel kriisipaketi täiendamiseks olemasoleva eelarve raames:

Riigikogul eraldada minimaalselt 75 miljonit eurot erakorralise tagastamatu abi andmiseks ettevõtjatele, kelle tegevus on koroonakriisi mõjul seiskunud (kas klientuuri kadumise, valitsusepoolse keelu või vabatahtliku ettevõtte sulgemise tõttu).

Täiendav mikrolaenu meede mahus 100 miljonit eurot. Laenusumma ülempiiriga 50 000 eurot, mis oleks laenatav kiirkorras, otse ettevõtjale, intressiga mitte üle 1.5%

Majutus-, toitlustus- ja sündmuskorraldussektori ettevõtjate toetamiseks eraldada senisest poole enam, ehk 50 miljonit eurot, kasutades struktuurifondide vahendite ümberjagamiseks lubatud paindlikkust.



EVEA pöördumise eesmärk on anda valitsusele ja seadusandjatele otsest ja tõest informatsiooni Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate olukorrast ja vajadustest ning teha konstruktiivset koostööd, et riigi poolt kavandatav kriisiabi jõuaks nendeni, kes seda enim vajavad. Väikeettevõtjad on majanduse mootor, ärge laske sellel seiskuda!