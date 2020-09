EVEA: riik maksku arved seitsme päevaga, väikeettevõtjatel ei ole vaba raha, et laenuandmise luksust lubada

Seni, kuni poliitikud vaidlevad riigieelarve ja võimalike täiendavate kriisimeetmete üle, pakub EVEA välja koheselt ühe sammu, mis leevendaks kindlasti arvestatava osa ettevõtjate likviidsusprobleemi ja ei nõuaks riigilt mingeid lisakulusid.

„Ettevõtjad ei saa ega tohi olla olukorras, kus nende niigi pingelise rahavoo juures peavad nad lisaks veel avaliku sektorit intressivabalt krediteerima. Eelkõige just väikeettevõtjatel ei ole kontodel vabu vahendeid või saada pangast madala intressiga krediiti, et sellist luksust lubada,“ kommenteeris EVEA volikogu liige ja väikeettevõtja Märt Meesak.

Keerulises olukorras on täna kogu ettevõtlus ning iga väiksem leevendus või ümber vaadatud vana harjumus on ettevõtlussektoris väga vajalik. Avaliku sektori kulutused on praeguses olukorras teretulnud mitmes sektoris, kuid iganenud 28 päevane maksetähtaeg ei ole enam kuidagi põhjendatud.

„Oleme tehnoloogiliselt jõudnud avalikus sektoris e-arveteni, mis on eelduseks, et nendega tegelemine peaks olema kiirem ja lihtsam. Lisaks ei ole avalikul sektoril maksete teostamiseks vaja pikemat tähtaega kui erasektoris, kus maksed sõltuvad omakorda laekuvate maksete tähtaegadest. Avaliku sektori maksete kiirendamine ei nõua eraldi täiendavaid ressursse, küll aga leevendab ettevõtjate stressi,“ märkis Meesak.

EVEA asepresidendi Marina Kaasi sõnul ei ole tegemist vaid kriisiajaks mõeldud algatusega. EVEA on esitanud koos oma EL-i sõsarorganisatsioonidega ettepaneku "Maksa 7 päeva jooksul" ("Pay in 7 days" ingl k) ka Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyen'ile.

„Loodame siiralt, et sellest saab lähiajal üle-euroopaline praktika ja et Eesti saab siin eeskujuks olla. Kiire arvete maksmine on lihtne, kuid praktiline samm, mida iga avaliku sektori organisatsioon saab teha, et aidata majandust koroonakriisist välja ning toetada väikeettevõtlust ka pärast kriisi,“ toonitas Kaas.