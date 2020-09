EVEA toob välja palgatoetuste ja vautšerite nõrgad kohad ja pakub alternatiivi: riigimaksud tuleks osaliselt tagastada

Kuna praegu arutluse all olevate töötukassa töötasuhüvitisel ja vautšerimeetmel on palju nõrku kohti, mis lõpptulemusena ei pruugi sektorit päästa, pöördus EVEA valitsuse poole siiski kaaluda 2019. a osalist riigimaksude tagastamist kui universaalset, kuluefektiivset, kõigile huvirühmadele vastuvõetavat ja erinevate turismivaldkondade suhtes õiglast riigiabi jaotamise kontseptsiooni.

"EVEA on ettevõtjate esindusorganisatsioon, ja oleme kindlad, et töökohti saab säilitada vaid siis, kui säilivad tööandjad, ehk ettevõtjad. Olukorras, kus käibelangus on 60%, 80% ja rohkemgi, ei ole töötajatele makstav osaline palk piisav tugi tööandjate tegevuse jätkamiseks, eriti valdkondades, kus palgakulu ei ole domineeriv kuluartikkel. Leiame, et riigipoolne abi peab antud juhul olema paindlik, et ettevõtjad saaksid ise otsustada, kuidas nad seda kõige tulemuslikumalt kasutavad," märkis EVEA president Heiki Rits.

EVEA toob punktide kaupa välja , milles seisnevad töötasuhüvitise ja vautšerite jagamise nõrgad kohad.

Töötasuhüvitis töötukassalt:

1. Töötasuhüvitis jõuab ainult väga piiratud hulga abivajajateni kuna enamik hädasolevate valdkondade ettevõtteid ei kvalifitseeru - põhjuseks töölepingu seadusest tulenevad juriidilised takistused (võimalik rakendada ainult TLS §35 kuna §37 kasutati maksimaalses ulatuses ära juba kevadise eriolukorra ajal), lisaks suutmatus maksta hüvitisele kvalifitseerumiseks nõutavat tööandja omaosalust töötasust.

2. Väikeettevõtted, kus 2019.a. töötasid vaid juhatuse liikmed või kes kasutasid võlaõiguslikke töötegemise lepinguid, need ei saanud taotleda toetust kevadel ning ei kvalifitseeru töötasu hüvitisele ja ka sel korral.

3. Töötasuhüvitis kulutab suure osa Töötukassa kevadise töötasuhüvitise maksmisega niigi napiks jäänud varudest ning see toob paratamatult kaasa eelmises majanduskriisis ettevõtjate poolt juba kogetud töötuskindlustusmakse määra tõstmise (VV määrus 30.04.2009 nr 71) . Täiendav maksukoormus on raskustes olevatele ettevõtetele talumatu. Samas on hädavajalik, et Töötukassal oleks piisavalt vahendeid, et panustada tõenäolise sügisese koondamislainega kaasnevate koondamishüvitiste, töötuskindlustushüvitiste, töötutoetuste ning kriisi tõttu majanduse struktuurimuutuste tõttu suure hulga töö kaotanute ümberõppe rahastamisse ka teistes majandussektorites.