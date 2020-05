EVEA valitsusele: kriisi leevendamise meetmed ei täida eesmärki. Tingimusi tuleb muuta

EVEA hinnangul on määruses puudujääke, mis ei ole kooskõlas eesmärgiga leevendada COVID-19 levikust ja eriolukorrast tingitud mõjusid majandusele. „Need probleemid on juba kandunud nii EAS'i kui KredExi meetmete rakendusmäärustesse ja meetmetingimustesse, märgib EVEA president Heiki Ritsi allkirjastatud kirjas.

EVEA seisukoht põhineb väikeettevõtjate (sh ka mitteliikmete) tagasisidel, mis viitab fundamentaalsetele puudustele määruses ning sellest lähtuvates KredExi ja EASi kriisimeetmete tingimustes, märgib EVEA.

Määrus võeti vastu 28. aprillil, kuid see kehtestab piiravaid tingimusi tagasiulatuvalt seisuga 12. märts 2020. „Oleme seisukohal, et see ei ole kooskõlas seadusloome hea tavaga, eriti kriisi olukorras, ning riivab paljude kriisis raskelt kannatanud ettevõtjate põhjendatud ootusi abimeetmete kättesaadavuse kohta," seisab kirjas. Lisaks kitsendatakse EVEA kinnitusel määrusega põhjendamatult EL riigiabi ajutise raamistiku reeglite rakendamist Eesti kriisiabimeetmetes ning määruse piirangud on kandunud ka neile meetmetele, millele need ei olnud ette nähtud.

EVEA toob välja peamised puudused:

1. Maksuvõlgade puudumise nõude kuupäev

Määruse § 9 lg 2 kohaselt võib toetust maksta üksnes juhul, kui taotlejal puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud ning toetuse taotlemise ajal puuduvad tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid ja majandusaasta aruanded. Sellest ajalisest tärminist lähtuvad mai alguses avaldatud nii EASi toetusmeetmed kui KredExi erakorralised laenud ja käendused.

EVEA on saanud arvukalt tagasisidet, et selline tingimus on väga ebamõistlik ja diskrimineeriv. „Seda põhjusel, et kriis ei saabunud Eestisse päeval, mil valitsus kuulutas välja eriolukorra. Juba märtsi alguses oli maailmas agressiivselt leviva COVID-19 koroonaviiruse ja Eestis avastatud juhtumite taustal ettenähtav, et koroonaviiruse mõjud tabavad valusalt ka Eesti majandust. Samuti tundsid paljud turismi- ja toitlustusettevõtted oma majandustulemustes kriisi mõjusid juba veebruarist saadik," märgib EVEA, lisades, et sel ajal ei olnud veel teada, kas ja milliste meetmetega võiks riik tulla ettevõtjatele appi.