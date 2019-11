EXPO juht: kõike ei saa ettevõtjate kraesse lükata

Eesti EXPO meeskonna juht Andres Kask ütleb otsekoheselt, et tants ja trall Eesti osalemise üle Dubais 2020. aasta oktoobris algaval maailmanäitusel oleks võinud olemata olla. Eriti arvestades seda, millise löögi on meie riigi maine saanud pangandusega seotud jamade tõttu. Eesti eelarve on aga kasin, loota tuleb nutikusele ja inimeste särale.

„Kahju on, et see otsus tuli pärast suurt vaidlemist. Alati võtab otsustamine jube kaua aega ja siis on olukord, kus väga väikeses ajaaugus tuleb ettevalmistus ära teha. Lühike aeg tähendab halvemat kvaliteeti ja kõrgemat hinda,” sõnab Kask.