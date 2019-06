EY: Investorite meeleolu on sünge, ameeriklased aeglustavad märgatavalt

„UK ajalooline konkurentsieelis välismaiste otseinvesteeringute vallas on viimase kolme aasta jooksul suuresti Brexiti tõttu murenenud, mis tähendab, et tuhanded uued töökohad on jäänud loomata. Kuigi konkurentsieelised jäävad, näiteks paindlik tööturg ja õigusriik, suunab püsiv ebakindlus, mida on viimase kolme aastaga läbi elatud, investoreid mujale, sest nad ei ole enam valmis võtma Brexiti-läbirääkimiste suhtes ootame-ja-vaatame-hoiakut,” rääkis Baldwin.

Prantsusmaa jätkab aeglasemas tempos

Prantsusmaa jätkab oma välismaiste otseinvesteeringute alast edasiliikumist, kuigi aeglasemas tempos, olles nüüd samal tasemel UK-ga, millest ta tõenäoliselt möödub 2019. finantsaastal, kui Macroni reformiagenda jätkub.

Saksamaal on välismaiste otseinvesteeringute projektid, mis sealsele ekspordimasinale kütust annavad, aeglustumas potentsiaalse kaubandussõja tõttu.

„Et Euroopa meelitaks jätkuvalt ligi välismaiseid otseinvesteeringuid, peab ta mängima oma tugevustele: andmekaitse, digitaalse ühisturu plaanid ja stabiilne maksurežiim. Samuti peab ta jätkama investeerimist tehnoloogiasse ning andma ligipääsu kiiresti ümberkohanduvale oskustööjõule, mis annab välismaistele otseinvesteeringutele tõuke,“ rääkis Baldwin.

Kahe suure vaala nõrkus

Euroopa kaks kõige suuremat majandust, Ühendkuningriik ja Saksamaa, mis koos võtavad vastu umbes ühe kolmandiku välismaistest otseinvesteeringutest Euroopasse, meelitasid ligi 13% vähem investeeringuid kui eelmisel aastal, vastavalt 1054 ja 973 projekti.

Ühendkuningriigi negatiivse tulemuse põhjus oli tootmisalaste välismaiste otseinvesteeringute projektide 35% vähenemine 140ni, mida põhjustasid investeeringud, et tagada võimekust pärast Ühendkuningriigi lahkumist ühisturult.

Lisaks sellele vähenes poole võrra uute suurt väärtust ja kõrgelt tasustatud töökohti loovate peakorterite arv 98-lt 2017. aastal 48-le eelmisel aastal.

Saksamaa traditsiooniliselt tugevad valdkonnad said samuti mõjutatud: autosektoris vähenes tootmine 7% peamiselt suurenenud mure tõttu nn kõva Brexiti, USA tollitariifide ja Hiina nõudluse kahanemise pärast.

Prantslased aeglustasid

Prantsusmaa, mille välismaiste otseinvesteeringute kasv oli 2017. aastal muljetavaldav 31%, kasvas 2018. aastal vaid 1%. Esimest korda algatati aga Prantsusmaal eelmisel aastal teadus- ja arendustegevusega seotud ning tootmisalaseid välismaiste otseinvesteeringute projekte rohkem kui üheski teises Euroopa riigis, vastavalt 144 ja 339.

Välismaised otseinvesteeringud on tõusmas peamiseks töökohtade loomise veduriks aga teistes Lääne- ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikides – seda vaatamata poliitilisele ebakindlusele.

Euroopa välismaiste otseinvesteeringute vastuvõtjate esikümnes saavutati märkimisväärselt positiivseid tulemusi Hispaanias 32%, Belgias 29%, Poolas 38%, Türgis 14% ja Iirimaal 2%. Väljaspool esikümmet sai Itaalia kirja välismaiste otseinvesteeringute 63% aastase kasvu, mis on kiireim välismaiste otseinvesteeringute kasv Euroopa esimese 20 riigi hulgas.

Jahutav kokteilipidu

„Kokteil globaalsest poliitilisest ebamäärasusest ja tagasihoidlikumad ootused majanduskeskkonna suhtes jahutavad ühtlasi investeerimisaktiivsust. Positiivne on siiski tõdeda, et huvi Euroopa vastu tervikuna on jätkuvalt kõrge ning ka Eesti lähiregioonide atraktiivsus on kasvanud,” rääkis EY Eesti tehingute nõustamise osakonna juht Rauno Klettenberg. „Kesk- ja Ida-Euroopa on tõusnud investeerimise atraktiivsuse edetabelis neljandalt kohalt teiseks. Kuigi SKP kasv Euroopas aeglustus 2018. aastal, kukkudes 2,4%-lt 1,8% peale, tuleb sektoritest jätkuvalt positiivseid signaale tehnoloogia ja digitaliseerimise valdkonnast. See on hea uudis väiksema majandusega riikidele nagu ka Eesti, kes suudavad antud sektoris efektiivsust säilitades edukalt suurematega konkureerida. Mida on siiski ka meile oluline tulevikku vaadates teada, et ülemaailmsed ettevõtted otsivad oma tegevuse laiendamiseks regioone ning sihtkohti, kus ettevõtted, poliitikakujundajad, ülikoolid ja finantssektor on suutnud koostöös üles ehitada tõhusad, atraktiivsed ärikeskkonnad. Sealjuures hinnatakse endiselt ka maksukeskkonna stabiilsust.“

Mitmete riikide puhul vähenesid välismaised otseinvesteeringud suisa kümnetes protsentides: Holland -32%, Rootsi -32% ja Tšehhi -51%.

USA investeerimine Euroopasse aeglustub

Kuigi USA on tavaliselt tugev Euroopasse investeerija, kasvas USA välismaiste otseinvesteeringute projekte arv eelmisel aastal vaid 3%. Eelmisel neljal aastal on olnud kasv keskmiselt 8%. Aeglustumine on toimunud peamiselt USA maksureformi tõttu, mis toimus 2017. aasta detsembris, ning USA rahvusvaheliste ettevõtete varade ja töökohtade kodumaale naasmise tõttu. USA jääb siiski suurimaks Euroopasse investeerijaks, moodustades 2018. aastal 22% välismaistest otseinvesteeringutest Euroopasse.