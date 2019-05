Facebook ja Google neelasid 13 miljonit eurot Eesti reklaamiraha

Eesti kohaliku internetireklaamituru kogumaht oli mullu 20,24 miljonit eurot. See kasvas vaid 0,5 protsenti, mis tähendab, et Facebook ja Google teenisid Eestist internetireklaamiga rohkem kui ükski siinne meediaettevõte. Kõigi globaalsete reklaamimüüjate maht kokku oli aga veelgi suurem: üle 40 protsendi Eesti reklaamiostjate poolt internetti panustatud rahast.

Kantar Emori uuringueksperdi Elvin Heinla kinnitusel kasvasid Facebooki ja Google´i reklaamimahud Eestis ka tunamullu ligi 40 protsenti. „Ühendriikides tehtud uuringud ning ennustused järgnevateks aastateks viitavad sellele, et Facebooki ja Google´i reklaamikanalite osatähtsuse kasv jätkub ning kasvumootoriks peetakse just digitaalset videoreklaami." Ta lisas, et Eesti turul ei ole võrdväärset vastast globaalsele YouTube´i keskkonnale ja videoreklaam on võtnud selge suuna sotsiaalmeediasse.

Heinla tunnistas, et Eesti meediaettevõtetele on kujunenud olukorras keeruline anda head nõu, kuidas toime tulla ja seejuures kasvada. „Eesti ajakirjanduse hea käekäik sõltub suuresti sellest, kuidas suudetakse müüa reklaami internetis. Ainuüksi eelmisel aastal võrreldes tunamullusega Google´i ja Facebooki kaukasse juurde kukkunud 3,45 miljonit eurot oleks olnud neile suureks abiks. Meediaettevõtjatel ei jää muud üle kui kohaneda ning otsida formaate, mis eristaks neid rohkem sotsiaalmeediakanalitest.“