Facebook ja Twitter blokeerisid ajalehe New York Post Joe Bidenit kahjustava artikli jagamise

New York Post teatas, et on saanud oma valdusse Hunter Bideni vana arvuti, milles on andmeid USA endise asepresidendi Joe Bideni seotuse kohta poja Ukraina äridega. Joe Biden on seda korduvalt eitanud, vahendab AFP.

„Suitsevaks relvaks olev e-kiri paljastab, kuidas Hunter Biden tutvustas Ukraina ärimeest oma asepresidendist isale” on New York Post artikli pealkiri.

Bideni kampaaniameeskond eitas, et Biden on kunagi selle ärimehega kohtunud, ning Facebook ja Twitter seadsid artikli linkimisele piirangud, teatades, et on kahtlusi selle tõepärasuses.

„See on osa meie standardprotsessist valeinformatsiooni levitamise vähendamiseks,” ütles Facebooki pressiesindaja Andy Stone.

Twitter teatas, et piirab artikli levikut küsimuste tõttu artiklis kasutatud „materjalide päritolu” kohta.

New York Post teatas, et Hunter Biden jättis arvuti 2019. aasta aprillis ühte Delaware’i osariigi arvutiparandusse.

Selle arvutiparanduse omanik andis arvuti kõvaketta koopia üle president Donald Trumpi isiklikule advokaadile Rudy Giulianile, kes andis selle vaid paar nädalat enne 3. novembri presidendivalimisi ajalehele.

Bideni kampaaniameeskond ei eitanud arvuti ega selles olnud e-kirjade ehtsust. Siiski on Giuliani varem levitanud desinformatsiooni ja esitanud valeväiteid nii Bidenite kui ka Ukraina kohta.

Septembris teatas USA rahandusministeerium, et üks Giuliani „allikas”, kellega ta on korduvalt kohtunud, Ukraina poliitik Andri Derkatš, „on olnud üle kümne aasta aktiivne Vene agent”.

Kahe sotsiaalmeediahiiu blokeering kutsus aga esile karmi kriitika. Neid süüdistati selles, et nad kaitsevad Joe Bidenit.

New York Post väitis, et loo tõepärasust ei ole keegi kahtluse alla seadnud.

„Facebook ja Twitter ei ole meediaplatvormid. Nad on propagandamasinad,” kirjutas New York Post oma juhtkirjas.

Vabariiklasest senaator Josh Hawley ütles oma kirjas Facebooki juhile Mark Zuckerbergile, et „selektiivsena näiv” blokeerimine „viitab erapoolikusele Facebooki poolt”. Hawley viitas ka andmetele, mis näitavad, et Facebooki ja veel viie juhtiva tehnoloogiaettevõtte töötajad on annetanud Bideni kampaania heaks viis miljonit dollarit ja vaid 239 000 dollarit Trumpi kampaania heaks.