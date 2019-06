Facebook kergitas saladuseloori oma krüptorahalt nimega Libra

Facebooki äsjaavalikustatud krüptorahal on juba üle kahe tosina ettevõtte toetus, nende hulgas on nii Visa kui Mastercard, aga ka Uber, Lyft, Spotify ja Vodafone, kirjutab Financial Times. Sellega soovib maailma suurim sotsiaalmeedia võrgustik anda oma panuse finantsteenuste üleilmsesse ümberkujundamisse.

Facebook tahab uue krüptorahaga, mis kannab nime Libra, luua maksevõimaluse 1,7 miljardile inimesele üle maailma, kellel ei ole pangakontot ning kellel oleks võimalik kiireid ja väga väikese teenustasuga ülekandeid teha oma mobiiltelefoni vahendusel.

Kuigi terve rida suuri tehnoloogiaettevõtteid, panku ja ka finantsjärelvalve asutusi on tänaseni krüptoraha osas ettevaatlikud, on Facebook otsustanud hakata veenma kaupmehi oma krüptoraha Libra kasutuseelistes.

„Internet on andud kõigile ligipääsu terves maailmas leiduvale informatsioonile, võimaldanud vaba kommunikatsiooni, kuid raha on selle aja jooksul samaks jäänud,” märkis PayPali endine president David Marcus, kes liitus Facebookiga 2014. aastal ja on kogu selle aja Libra projekti juhtinud.

Uut krüptoraha toetab ettevõtete konsortsium, kus täna on 28 liiget. Nende hulgas on nii makselahenduste pakkujad, e-kaubandusgrupid kui ka riskikapitalifirmad, kes on öelnud, et hakkavad krüptoraha kasutamist oma süsteemidesse integreerima.

Mõni neist on alles värskelt liitunud Libraga, kuid Facebook loodab, et krüptoraha kasutuselevõtu ajaks on Libra lahenduse toetajate arv kasvanud sajani. Iga Libra Associationi asutajaliige panustab krüptoraha arendamisse vähemalt 10 miljoni dollariga.