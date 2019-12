Facebook sai hiiglaslikule reklaamipettusele jälile

Et ka tulevikus Facebooki kasutajaid kaitsta ja seda tüüpi skeemide tekkimist takistada, jätkab Facebook tööd platvormi vastu suunatud pahatahtliku käitumise tuvastamiseks ning võtab tingimuste rikkujaid vastutusele. „Meie platvormi läbipaistvuse ja terviklikkuse säilitamiseks on oluline, et virtuaalses maailmas tegutsevad petturid saaksid aru, et nende tegevusel on reaalses maailmas tagajärjed,“ rõhutas Romero.