Facebook sõlmis Suurbritanniaga kasutajate andmete väärkasutuses kokkuleppe ja nõustus trahviga

Samas ei tunnistanud sotsiaalvõrgustik oma vastutust ja süüd andmete väärkasutuses.

Suurbritannia trahvis Facebooki Cambridge Analytica andmeskandaaliga seoses juba eelmise aasta oktoobris. Suurbritannia andmekaitse eest vastutav ICO teatas, et Facebook võimaldas kolmandatel osapooltel 87 miljoni inimese andmeid ilma nende teadmata kasutada, nende seas oli miljon Suurbritannia kasutajat.

Facebook vaidlustas trahvi mullu novembris. Tänase kokkuleppega nõustusid mõlemad osapooled oma süüdistused tagasi võtma.

„Meil on hea meel, et jõudsime ICOga kokkuleppele. Nagu oleme ka varem olnud, oleksime me pidanud 2015. aastal Cambridge Analytica tegevuse kaebusi rohkem uurima,“ kinnitas Facebooki direktor Harry Kinmonth avalduses. Kinmonth kinnitas, et Facebook jätkab rangemate kontrollimeetmete ülesehitust, kaitsmaks kasutajate infot.