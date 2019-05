Facebook toob 2020. aastal turule oma krüptoraha

Kui juba eelmise kuu alguses kõlasid uudised, et tehnoloogiagigant on kohtunud mitmete finantsinstitutsioonidega salajasse krüptorahaprojekti investeerimise teemal, avalikustas BBC, et juba alanud aastal algavad virtuaalraha testimised.

Facebooki soov on see, et ilma pangakontot omamata saaks teha turvalisi makseid. Suured tehnoloogiafirmad teevad koostööd pankade ja krüptoraha kauplemiskohtadega, et vahetada raha krüptorahade vastu ja mis annaks Facebookile parema positsiooni võistlemaks samasuguste plaanidega traditsiooniliste pankadega ja finantstehnoloogia idufirmadega.

2. mail registreeris Facebook Genfis uue üksuse Libra Networks, mis pakub finants- ja tehnoloogiateenuseid ning arendab seotud riist- ja tarkvara.

Šveitsis asuv assotsiatsioon peaks hakkama tegutsema paari nädala pärast. Facebookil võivad olla palju suuremad plaanid. Ta võib veenda internetikaupmehi aktsepteerima kübervaluutat pakkudes vastu madalamaid tehingutasusid. Sotsiaalmeediagigant peab ka Western Unioniga läbirääkimisi pangakontot mitteomavatele inimestele odavama maksealternatiivide pakkumiseks, kirjutas Finextra.