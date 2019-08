Facebooki grupp süüdistab abilinnapead Kalle Klandorfi rattateede kohta valetamises

Kalle Klandorf Tallinna tänavapesupäeval Foto: Tiit Blaat

Facebookis on loodud grupp, mille eesmärgiks on teada saada, kus asuvad need jalgrattateed, mida abilinnapea Kalle Klandorfi kinnitusel on Tallinnas lausa 287 kilomeetrit, kirjutas Geenius.