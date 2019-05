Facebooki juhi salajane kinnisvaratehing

Zuckerberg laiendas sellega isiklikku kinnisvaraportfelli, millesse kuulub Havail, San Franciscos ja Paolo Altos asuv kinnisvara.

Majandusleht kirjutab, et Zuckerberg ostis kinnistud läbi ettevõtte Golden Rangening ning varahalduri vahendusel, et tehingut privaatsena hoida. Kinnisvaaragentuur on allkirjastanud vaikimislepingu ning eemaldanud oma veebilehelt kõik kinnistutega seotud fotod.

Zuckerberg on viimaste Havai ja Palo Alto kinnisvaarostudega pidanud silmitsi seisma tugeva kriitikatormiga. Oma privaatsuse tagamiseks on ta kokku ostnud ka kõrvalkinnistud. Kriitikud panevad pahaks, et Facebook äritseb kasutajate andmetega ega pea nende privaatsust millekski, kuid samal ajal hindab Zuckerberg oma isiklikku privaatsust väga kõrgelt.

Facebooki andmetel on ettevõte asutaja turvameetmeteks kulutanud 20 miljonit dollarit.

Wall Street Journal kirjutab, et Zuckerberg soovib osta ka kolmandat kinnistut, mis lubaks tal häirimatult metsaradadel rännata.