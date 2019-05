Facebooki kaasasutaja: on aeg sotsiaalvõrgustik lõhkuda

Ettevõttest 2007. aastal lahkunud Hughes tõdeb, et firma kaasasutaja ja peadirektor Mark Zuckerberg on küll hea inimene, kuid autorile teeb muret tema üha kasvav võim. See on suurem kui kellelgi teisel erasektoris või valitsuses, tõdeb ta.

Zuckerberg kontrollib kolme põhilist kommunikatsiooniplatvormi: Facebooki, Instagrami ja WhatsAppi, mida miljardid inimesed iga päev kasutavad. Ettevõtte juhtorganid töötavad Hughesi sõnul rohkem nõuandva organina, sest Zuckerberg kontrollib umbes 60% ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest.

Tema üksi saab otsustada, kuidas konfigureerida algoritme, mis määravad, mida inimene oma uudisvoos näeb, milliseid privaatsusvõimalusi ta saab kasutada ja millised teated temani jõuavad. Zuckerberg kehtestab reeglid, mille alusel vägivalda ja vihakõnet lihtsatest solvangutest eristada. Ja tema saab konkurendid vaigistada neid kas üles ostes, blokeerides või kopeerides, kirjutab Hughes.

„Mark on hea ja lahke inimene. Aga ma olen vihane, et ta on kasvule keskendudes ohverdanud turvalisuse ja viisakuse klikkidele,“ kirjutab Hughes. „Ma olen pettunud iseendas ning Facebooki algses meeskonnas, et me ei osanud mõelda, kuidas uudisvoo algoritm võib meie kultuuri ja valimistulemusi mõjutada ning natsionalistlikele juhtidele jõudu anda“.