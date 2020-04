Facebooki suurtehing: sotsiaalmeedia hiid laieneb ja ostab 5,7 miljardi eest osaluse India suurimas telekomioperaatoris

India firmal on suur võlakoorem, kuid ettevõtte mobiilse interneti teenus on toonud firmale alates firma asutamisest 2016 aastal 388 miljonit kasutajat.

Facebook teatas, et tehing on ettevõtte suurim investeering teise firmasse väljaspool ülevõtmistehinguid.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et investeering hindab India rikkaima mehe Mukesh Ambani Reliance Industries’i tütarfirma Reliance Jiole väärtuseks ligi 66 miljardit dollarit. Facebook on otsinud võimalust India üha suurenevat arvu interneti ja nutitelefonide kasutajaid enda jaoks rahaks muuta.