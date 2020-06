Facebooki turuväärtusest kadus reklaamiboikoti tõttu 50 miljardit eurot. Mõned boikottijad püüavad aga sellega oma kaubamärki säravamaks muuta

Unilever teatas reedel, et ei kavatse aasta lõpuni USA-s Facebookist reklaame osta. Unilever kasutab hinnanguliselt Facebookis reklaamimiseks umbes 220 miljonit eurot aastas.

Soome Aalto ülikooli professor Pekka Mattila hinnangul on Unileveril kergem võtta kampaanias osalemisega seotud majanduslik risk kui mitmetel teistel ettevõtetel.

„Unileveri tooteid ostetakse sageli eriti mõtlemata. Inimesed ostavad rutiinselt tuttavaid pesuvahendeid ja seepe, nii et sellistel kaubamärkidel on kergem seisukohta võtta,” ütles Mattila.

Mattila hinnangul on kampaanial juba mõju olnud, sest Facebook on tahtnud reklaamiostjatega dialoogi pidada.

„Teisalt on sellistes kampaaniates alati millalgi tulnud see hetk, kui tarbijad unustavad ja ettevõtted kohanevad. Meie mälu on väga lühike,” märkis Mattila.

Osa ettevõtetest on rõhutanud, et ei osale ametlikus kampaanias, vaid tegutsevad iseseisvalt ja ainult katkestavad sotsiaalmeedias reklaamimise. Nende hulka kuuluvad nii Starbucks kui Coca-Cola, mis teatas reedel, et peatab sotsiaalmeedias reklaamimise 30 päevaks.

Pühapäeval tunnistas Facebook, et tal on võimalusi tegevuse parandamiseks vihakõne vastu. Siiski teatas Facebook, et tehisintellektil põhinev süsteem kõrvaldab juba praegu 90% vihakõnest, enne kui selle kohta jõuab kasutajatelt teateid tulla, vahendas Reuters.

Reedel teatas Facebook, et keelab endisest rohkem reklaame, milles on vihkavat sisu.

Facebooki teatel tähendab vihkav sisu materjali, milles väidetakse, et teatud etnilisest grupist, seksuaal- või soolisest vähemusest, usukogukonnast või kodakondsusega inimesed on ohuks julgeolekule või tervisele.