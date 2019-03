Facebookil USAs kasutajate andmete jagamise tõttu uus kriminaaluurimine

Facebook. Foto: Scanpix/ Dado Ruvic, REUTERS

New Yorgi prokuratuur on alustanud Facebooki suhtes andmetehingute pärast teiste suurte tehnoloogiafirmadega kriminaaluurimise, kirjutab New York Times.