Facebookil võib tekkida uus suur rahamasin

Tema hinnangul võib Facebooki krüptoraha õnnestumise korral 2021. aastaks genereerida see valdkond täiendavalt kuni 19 miljardit dollarit käivet.

Kuuldavasti arendab sotsiaalmeediagigant inimeselt inimesele maksete teenuse tarvis oma krüptoraha Facebook Coini, kirjutab CNBC.

Facebook arendab kuuldavasti üleilmseteks makseteks krüptoraha, mille väärtus on seotud traditsiooniliste valuutadega ja oleks saadaval läbi WhatsApp'i, kirjutasid Bloomberg ja The New York Times. Facebook pole neid kuuldusi kommenteerinud.

Kui krüptorahade puuduseks on peetud nende järsku hinnakõikumist, siis näiteks kui Facebooki krüptoraha oleks seotud USA dollariga, kaoks see puudus ära.

Facebooki praegune ärimudel on tarbijate, poliitikute ja reklaamituludest sõltuvate ettevõtete surve all.