FAKTIKONTROLL | Proviisori väide 200 000 euro investeerimisest apteeki ei klapi firma aastaaruandega

Rebase sõnul investeeris ta kaks aastat tagasi enam kui 20 aasta säästud apteekrimajja. „Mina tean enda kohta täpselt seda summat, mis mul ümberehituseks kulus. See oli 200 000 eurot," ütles ta.

Rebane rääkis Ärilehele, et Põltsamaa Uus Apteek OÜ hoonele ehitati juurde uus osa, millega laiendati müügisaali ning lisati iseteenindus. Firma 2017. aasta majandusaasta aruande kohaselt oli investeeringu summaks 166 000 eurot. Samal aastal võttis ettevõte ka 60 000 euro suuruse laenu.

Küsimusele, miks tema välja käidud summa ja majandusaasta aruandes välja toodud kulu ei klapi, ei osanud ta esimese hooga vastata. Ta jäi siiski endale kindlaks, et summa oli 200 000, kuid lubas selle raamatupidajaga üle täpsustada.

Tund hiljem ütles Rebane, et 166 000 on põhivarana arvele võetud, kuid sisustust ja remonti puudutavad kulud ei läinud selle alla. Ta ei osanud aga selgitada, miks need aruandes ei kajastu ja lisas, et ei viibi praegu Eestis ning seetõttu pole aega teemaga rohkem tegeleda.

Põltsamaa Uus Apteek OÜ käive oli mullu 1,37 miljonit ja kasum 83 000 eurot. 2017. aastal olid need arvud vastavalt 1,18 miljonit ja 46 000 eurot. Ettevõtte kasum on viimase viie aasta jooksul jäänud 46 000 ja 90 000 euro vahele.

Alates 2014. aastast on ettevõte maksnud juhatusele tasuna 12 000 eurot aastas. Enne seda oli summaks 8400 eurot. Rebane on ainus juhatuse liige.

Ettevõttest välja makstud dividendid on viimase viie aasta jooksul jäänud 33 000 ja 55 000 euro vahele.