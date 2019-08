Fausto Capital rajab Sikupilli naabrusesse sammaldunud ja apelsinipuudega ärikeskuse

Fausto Capitali juhatuse liikme Sven Mihailovi sõnul sai niivõrd suure ehitusmahuga objekti juures partneri valimisel senitehtu kõrval määravaks ka ettevõtete sarnane maailmavaade. „Ka meie fookuses on töö kvaliteet ja kõrgetest standarditest kinnipidamine. Lisaks on kiirus ja

paindlikkus meile väga olulised. Käed sai löödud tugeva peatöövõtjaga, sest tahame arendajana olla kindlad, et kogu ärikvartal planeeritud ajal kliente teenindama hakkab,” rääkis Mihailov.

Fahle Pargi rajaja Fausto Capital on 15-aastase ajalooga Eesti kapitalil põhinev kinnisvaraarendusettevõte, mis tegutseb kaubandus-, büroo- ja elamukinnisvara arendamise, üürimise ja haldamisega. Ettevõtte portfelli kuulub kokku üle 90 000 ruutmeetri kaubandus- ja äripinda. Nende hulgas Kompassi maja, Maakri ärimaja, Tartu Telia ärihoone, Vironia keskus, Rappeli keskus, mitmed Maxima ja Selveri kaubanduskeskused jne. Fausto Capitali varade maht ulatub üle 150 miljoni euro.