Fenestra ostis aknatehase Soomes

“Kavatseme jätkata laienemist Põhjamaade turgudel, kus näeme häid kasvuvõimalusi ja suurenevat nõudlust kvaliteetakende järele. Domuse omandamine sobib ideaalselt meie pikaajalise strateegiaga,” ütles Fenestras enamusosalust omava investeerimisfondi Livonia Partners üks asutajatest Rain Lõhmus.

Tehing allkirjastati 15. märtsil Turkus Fenestra Suomi Oy ja Domuse pankrotihalduri vahel. Tehingu hind on poolte kokkuleppel konfidentsiaalne. Domus Yhtiöt 2017. aasta müügitulemus oli ligikaudu 30 miljonit eurot.

Fenestra tegevjuhi Lauri Laasti kinnitusel alustatakse Loimaa objektil tootmist juba aprilli alguses ning plaanis on keskenduda puit-alumiinium- ja puitakende tootmisele.

“Usun, et Domuse ost on hea uudis nii Fenestrale kui ka piirkonnas elavatele inimestele, kes kaotasid tunnustatud aknatootja pankroti järel töö. Me oleme endisi töötajaid olukorrast teavitanud ning alustanud värbamist. Meie eesmärk on kasvatada müüki ning viia tootmine järk-järgult üle kahele vahetusele,” rääkis Laast.

Laastil on väärtuslikke kogemusi hättasattunud ettevõtete taastamisega: ta on Fenestra käekäiku juhtinud alates 2015. aastast, pärast pankrotistunud ettevõtte varade ostu.