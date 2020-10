Fermi Energia kaalub Kunda kõrval ka teisi asukohti tuumajaama rajamiseks

Fermi Energia nõukogu esimees, endine Eesti Energia juht Sandor Liive selgitas, et energeetika valdkonnas võtavad suured muutused kaua aega, ning seepärast on mõistlik vähendada määramatusest tingitud riske.

“Tuumajaama ehitamiseks Eestis on üks oluline eeldus, et leidub omavalitsus, mis on valmis seda oma territooriumile lubama, ning seepärast räägimegi nendega, kes on olnud huvitatud. Kõige rohkem on olnud huvitatud Viru-Nigula ja Lüganuse vallad,” märkis Liive.

Fermi Energia eesmärk on valida kodumaiste ja rahvusvaheliste tippekspertide abiga hetkel maailmas arendatavate kõige kaasaegsemate väikeste moodulreaktorite seast Eestile sobivaim tehnoloogia pärast USA-s, Kanadas või Ühendkuningriikides läbitud loamenetluse positiivset otsust.

Loa menetlus võib kuni seitse aastat aega võtta

Eelduslikult kulub selleks 5-7 aastat, kuid sõltumata tehnoloogia valikust tuleb juba praegu alustada mitmete vajalike töödega nagu asukohavalik, õigusruumi loomine ja väljaõpe, samuti tuleb meil aidata ühiskonnas selgitada tuumaenergia alusteadmisi, mida seni pigem napib.

Fermi Energia on 2019. aasta alguses Eesti tuumateadlaste, energiaekspertide ja ettevõtjate loodud ettevõte, mille eesmärk on võtta Eestis kasutusele uue põlvkonna väikestel moodulreaktoritel töötav elektrijaam tagamaks Eesti energiajulgeolekut, kliimaeesmärkide täitmist ning riigi majanduse ja teaduse arengut kõrgtehnoloogia valdkonnas.