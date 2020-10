Fermi Energia taotleb Viru-Nigula valda tuumajaama ehitamiseks luba

Kirjale on lisatud ka Fermi Energia tellimisel läbi viidud analüüs „Teostatavusanalüüs väikse moodulreaktori (VMR) sobivusest Eesti energiavarustuse tagamiseks ja kliimaeesmärkide täitmiseks 2030+“.

Arendanud tuumajaama projekti viimased kaks aastat

Fermi Energia OÜ loodi 2019. aasta alguses energeetika ja tuumaenergeetika ekspertide poolt eesmärgiga kaaluda võimalust ning võimalusel arendada Eestis väikese moodulreaktori kasutuselevõtmist. Esimesel tegevusaastal viis ettevõte koos Eesti, Soome ja Belgia uurimispartneritega välja eelpool mainitud analüüsi.

Fermi Energia on veendunud, et sarnaselt Rootsi Kuningriigi ja Soome Vabariigiga on Balti riikides tuumaenergia tootmisvõimsus varustuskindluse tagamiseks vajalik. Ettevõtte sõnul toetavad seda veendumust Soome ja Rootsi poolt 2019. aastal Euroopa Komisjonile esitatud energia- ja kliimakavad, mis demonstreerivad, et Soome jääb elektritootmise defitsiiti ka 2030. ja 2040. aastal vaatamata uute tuumajaamade valmimisele, seda eriti talvekuudel mil impordisõltuvus on üle 30% tarbimisest.

Teise, tuumajaama rajamist tugevalt teotava argumendina toob Fermi Energia välja asjaolu, et 2025. aasta lõpuks toimub Balti riikide elektrisüsteemide sünkroniseerimine mandri-Euroopa elektrisüsteemiga ning lõppeb elektri import Vene Föderatsioonist ja Valgevene Vabariigist. See import moodustas 2019. aastal pea 25% Balti riikide elektritarbest, mistõttu antud muutus mõjutab oluliselt Balti riikide elektri hinda ning varustuskindlust, leiab ettevõte.