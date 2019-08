Ferrari võttis hoogu maha. Olukord pole nii hull kui Aston Martinil

Põhjus oli ettevõtte tulemuses. Ettevõtte hoog polnud nii suur kui analüütikud ootasid. Ettevõte teatas, et nende intressi ja amortisatsioonieelne kasum kasvas vaid üheksa protsenti ja ulatus 314 miljoni euroni. Analüütikud ootasid Bloombergi andmetel 315,1 miljoni dollarilist numbrit.

Teises kvartalis tehaseväravatest autode väljasaatmine näitas hoo raugemist, kusjuures kasv oli vaid kaheksa protsenti. Esimese poolaasta koguarvestuses oli veel kasv 15 protsenti. Kas ärikasumikasv aeglustus üheksa protsendini. Esimese poolaasta kasv on 11 protsenti.

Samas autotootjate õudusunenäol Hiina autoturul läks Ferraril väga hästi. Kui esimesel poolaastal kahanes Hiina autoturg 12 protsenti, siis Ferrari enam kui kahekordistas maailma suurimal autoturul müüki.

Ega Ferrari konkurendil Aston Martinil pole paremini läinud. See autotootja on hoogsalt alla käinud, kui võtta mõõdikuks aktsia hind. Alates mullu oktoobrikuisest aktsiapakkumisest on väärtpaber kukkunud enam kui 70 protsenti. Et sportautomüüja oli sunnitud auto hinda langetama, tuli ära ka teise kvartali kahjum.