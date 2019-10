Ferratum Bank aitab prügikastidega hoida Tallinna puhtana

Ferratum Bank p.l.c. (Ferratum Bank), mis on Ferratum Grupi (Ferratum) tütarettevõte, teeb Tallinnas puhaste tänavate tagamiseks koostööd Clear Channel Estonia OÜ-ga (Clear Channel).

Maailma Tervsihoiuorganisatsiooni õhusaastet käsitleva uuringu kohaselt on Eesti õhk üks puhtamaid Euroopas. Ferratum Bank aitab aktiivselt kaasa, et pealinn Tallinn püsiks ka üldiselt puhas ja atraktiivne nii oma elanike kui ka turistide jaoks. Tallinnas on väga hea prügikastide võrgustik ja vastavalt Eurostati 2018. aasta uuringule peavad nii kohalikud inimesed kui ka külastajad linnapilti puhtaks.

Rahvusvaheline digitaalsete finantsteenuste pakkuja Ferratum Bank on juba kaks aastat koostöös Clear Channel Estonia OÜ-ga valinud ühe oma reklaamikanalina prügikastidel reklaami kuvamise eesmärgiga mõjutada linna puhtana hoidmist ja kogukonnale midagi tagasi anda. Ferratum Bank maksab reklaami kuvamise kaudu prügikastide regulaarse hoolduse ja tühjendamise eest. Praegu on Clear Channelil, mis on üks suurimaid prügikastide pakkujaid Tallinnas, üle 1900 prügikasti.

Ferratum maksab igal nädalal vähemalt 25% prügikastide tühjendamise eest, mõnel nädalal võib see arv ulatuda isegi üle 50%.

Reklaamil on ka teine keskkonnasäästlik aspekt – prügikastidel kasutatud vanu plakateid ei visata niisama ära. Plakatid taastöödeldakse ja neid kasutatakse kõva papi tootmiseks.

Paberiraiskamine on asi, mille vastu Ferratum on võidelnud alates ettevõtte asutamisest 2005. aastal. Seetõttu on Ferratumi teenused täielikult digitaalsed ja paberivabad.