Fiati müük kasvas Eestis 6800 protsenti

Möödunud kuul müüdi 138 Fiati samas kui mullu samal ajal oli selleks numbriks kaks. Ehk siis tänavu oktoobris müüdi 136 autot rohkem kui mullu. Tohutu kasvu taga on eelmise kuu lõpus rendiautode teenust pakkuma hakanud Citybee, mis soetas 135 Fiati.

Oktoobris müüdi Eestis 2057 uut sõiduautot, mida on 19,7% rohkem kui eelmisel aastal. Suured kasvunumbrid on siiski tingitud ebaproportsiaalsetest võrdlusandmetest ja täpsemat olukorda turul näitab kümne kuu müük, mis tänavu ületab möödunud aasta sama perioodi tulemuse 1,9%. Kokku on tarbijad tänavu ostnud 22675 uut sõiduautot.

Kümne kuu kokkuvõttes on kõige populaarsemaks segmendiks keskmised maasturid, milliste osakaal moodustab veidi enam kui veerandi ehk 25,8% kõigist autodest. Kaugele maha ei jää ka väiksemate keskklassi autode segment 23,2% osakaaluga. Oktoobris müüdi hübriidautosid 218, CNG gaasiautosid 67 ja elektriautosid 3.

Automarkidest edestas oktoobris Toyota napilt kolme autoga Škodat ja neid müüdi vastavalt 316 ja 313. Kolme hulka jõudis ka Volkswagen 187 müüdud sõiduautoga. Mudelite esikolmiku moodustasid oktoobris Fiat 500, Toyota RAV4 ja Škoda Octavia.