FIEd nurisevad: maksuametis ei saa juba pikemat aega käibedeklaratsioone esitada. Mis e-riik me selline oleme?

Häired tekkisid pärast maksu-ja tolliameti mai alguses toimunud uuendusi.

Sarnaseid vihjeid maksuameti töö tõrgete kohta on viimasel nädalal Ärilehele saabunud mitmeid. Pahased FIEd aga oma nime all esineda ei taha, sest maksuametiga konflikti ei soovi keegi.

Deklaratsioonide esitamise tähtaeg oli 10. kuupäeval. Maksu – ja tolliameti pressiesindaja kinnitab, et homseks peaksid kõik häired olema lahendatud.

Tema sõnul seisneb häire selles, et e-maksuametisse/e-tolli autentimisel muutub FIE menüü eraisiku menüüks neil, kes esindavad FIE osas iseennast. Raamatupidajatel, kes on volitatud FIE eest sisenema, probleemi ei ole.

Maksuametil on FIEdest käibemaksukohustuslasi umbes 3600, kuid ameti kinnitusel esineb tõrkeid autentimisel olulsielt vähematel klientidel ehk ainult nendel, kellel ei ole volitatud raamatupidajat ning kes esindavad ennast e-maksuametis/e-tollis ise.

FIEdele teeb muret, kas maksu- ja tolliameti mitte neid lõpuks enda rikete tõttu ei karista.

Maksuamet kinnitab, et kui FIE on maksu õiel ajal tasunud, siis deklaratsiooni hilisemal esitamisel maksuvõlga ei teki ning deklaratsiooni hilisemast esitamisest ei juhtu midagi.