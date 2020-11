FinanceEstonia sai uue juhi

Saare sõnul on FinanceEstonia olnud viimased üheksa aastat oluline finantssektori eestkõneleja ja tõstatanud ühiskonnas mitmeid olulisi arutelusid, mis puudutavad nii kapitaliturgude arengut, ühisrahastuse ja krediidiandjate usaldusväärsust kui viimasel aastal ka kogumispensioni reformi puudutavat. Nende eesmärkide ja teemadega jätkab tööd ka uus juhatus.

"Eesti on rahvusvaheliselt tunnustatud oma tugeva finantskäitumise kui uudsete tehnoloogiliste lahenduste poolest. See on hea positsioon, mida peame oskuslikult tarvitama ja pidevalt edasi arendama. Seetõttu oleme ka FinanceEstoniaga pööranud oma pilgud veel rohkem inimeste rahatarkuse, investeerimiskultuuri ja kogu finantssektori vastutustundliku käitumise arendamisele ja kasvatamisele," rääkis Saar.

Finantssektoris peab Saar oluliseks selle innovatsioonile suunatud ja tasakaalustatud arengut. "Järgmistel aastatel peame veel rohkem suunama tähelepanu sektori innovatsioonile ja meie finantstehnoloogia ettevõtete ekspordi kasvatamisele," rääkis Saar eesolevatest väljakutsetest.

Eesoleva aasta üheks võtmeteemaks peab Saar kindlasti ka pensionireformi. "Reform tuleb. Nüüd on vaja teha tööd selle nimel, et inimesed teeksid teadlikke valikuid ja tarku investeerimisotsuseid," ütles Saar. FinanceEstonia üks prioriteete on ka finantssektori rohepööre koos kliimaneutraalsuse ja keskkonnaeesmärkide täitmisele kaasa aitamisega. "Peame jõudma ka finantssektoris keskkonna jalajälje mõõtmiseni," lisas Saar.

Kaido Saarel on enam kui 15-aastane finantssektoris töötamise kogemus. Ta on varasemalt töötanud 15 aastat Bigbankis, sellest viis aastat juhatuse esimehena. Praegu tegeleb Saar finantssektoris nõustamise ja kasvuettevõtetega.

Saar on ka varasemalt kuulunud FinanceEstonia juhatusse. Ta on olnud klastri üks finantstehnoloogia valdkonna eestvedajaid ja viimased viis aastat vedanud sellealast töörühma.

Oktoobris valisid FinanceEstonia liikmed üldkoosolekul klastrile ka uue juhatuse, kes on ametis 2023. aastani. Juhatusse valiti 14 liiget: Aare Tammemäe (Redgate Capital), Andrus Alber (Finora Capital), Dmitri Laušh (Admiral Markets), Kaarel Ots (Nasdaq Tallinna börs), Kaido Saar, Lehar Kütt (Kredex Krediidikindlustus), Madis Toomsalu (LHV Group), Peeter Saks (BaltCap), Priit Põldoja (Inbank Eesti), Raino Paron (Ellex Raidla Advokaadibüroo), Ranno Tingas (EY Eesti), Rauno Klettenberg (Holm Bank), Reimo Hammerberg (Ignium), Taavi Tamkivi (Salv Technologies).