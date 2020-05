Finantsinspektsioon ei lase riigikontrolli olulise teabe ligi

Läinud aastal pidi riigikontroll tegema finantsinspektsiooni auditeerimise, kuna mitmes Euroopa Liidu riigis toimus Euroopa Kontrollikoja uurimine, mis pidi andma hinnangu kriisihalduse efektiivsusele.

Finantsinspektsioon ei teinud riigikontrolliga mainimisväärset koostööd, mistõttu pidi viimane tänavuse aasta lõpus avaldatava dokumendi tarvis kirjutama pooliku ülevaate, tuginedes avalikule informatsioonile. Finantsinspektsioon keeldus riigikontrolli ametnikele salajaste dokumentide andmisest ja taustinformatsiooni jagamisest.

Järelevalve all olevate ettevõtete nagu pankade rahastatud finantsinspektsioon on osa Eesti Pangast ja lähtus sellest, et finantsinspektsiooni auditeeritakse Eesti Panga osana. Finantsinspektsioon pole nõus, et nad on nagu riik riigis ehk nende üle järelevalvet ei tehtagi.