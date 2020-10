Finantsinspektsioon: inkassoturgu tuleks täpsemalt analüüsida

Krediidisuhted on sama iidsed nagu kaubandus ning see paistab välja ka erinevate ajastute kultuurist ja kunstist. Kirjatöödes peegeldub see William Shakespeare'i "Veneetsia kaupmehes" figureerinud ihu pantinud Antiost Oskar Lutsu "Suves" laenu soovinud Joosep Tootsini, kujutavas kunstis Madalmaade Marinus van Reymerswaele pankiirist ning ta kaasast kuni Wall Streeti kaunistava pronksi valatud möirgava pullini.

Lähiajal võivad krediidikahjud suureneda

Eesti krediidiportfelli suuruseks on üle 21 miljardi euro. Tervelt kolmandiku sellest moodustavad pikaaegsed suhteliselt suured, aga hästi tagatud eluasemelaenud. Paljud laenud on suunatud ka tarbimisele, nagu autoliisingud ja majapidamistarvete järelmaks. Loomulikult moodustavad krediidiportfellist olulise osa äride võimendamiseks, headele ideedele tiibade andmiseks võimaldatud krediit.

Enamasti on laenud antud peale laenuvõtja, laenu eesmärgi ja keskkonna kaalumist. Elu on aga mitmekesine, samas kui laenu andmise moment kestab viivu. Riskid muutuvad ja paremad ajad asenduvad kehvematega ning vastupidi. Praegu on Eesti panganduse laenuportfellis üle 90 päeva viivises olevaid laene 84 miljoni euro väärtuses ja restruktureeritud laene 201 miljoni euro väärtuses, vastavalt 0,4% ja 1% laenuportfellist. Viimase paari aasta andmetel loovutavad pangad keskmiselt igas kvartalis laene kuni 16 miljoni euro väärtuses.

COVID-19 kriisist tingitud mõju majandusele on hinnatud mitmeti, kuid üheselt on selge, et krediidivaldkonnas saab eeldada ajutisi tagasilööke. Eelmise kriisi ajal oli üle 90 päeva viivises olevaid laene kõige kõrgemal hetkel 0,98 miljardit eurot ja need moodustasid maksimaalselt 6,55% laenuportfellist. Lisaks oli eelmise kriisi ajal pangandussektoris arvestatav hulk laene, mis ei olnud pikaajalises viivises, kuid mis olid restruktureeritud kliendi makseraskuste tõttu. Finantsinspektsioonile esitatud aruandluse kohaselt oli selliseid laene 2012. aastal 365 miljonit eurot ehk 2,5% laenuportfellist.

Poolte hea koostöö aitab ka keerukatel aegadel