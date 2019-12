Finantsinspektsioon karistas SEB Panka rikkumise eest rahatrahviga

* turustamisel esitatud teave on vastuolus investeerimisfondide seaduses KOPS-is teabe esitamise kohta sätestatuga;

* eksitav, ebaaus- või agressiivne kauplemisvõte tarbijakaitseseaduse tähenduses;

* pensionifondi tingimuste, prospektiga või aruannetega vastuolus oleva teabe esitamine või sellise teabe esitamisel sellise osa välja jätmine, mis võib mõjutada esitatu tähendust;

* pensionifondi väliste hüvede pakkumised, mis võivad mõjutada kliente tegema pensionifondi valikul otsust lähtuvalt nendest fondivälistest hüvedest;

* pensionifondi valikuavalduse või selle muutmise avalduse esitamisele kindlustus-, finants- või investeerimisteenuste lepingu sõlmimise eeltingimuse seadmine või loetletud lepingute tingimuste sõltuvusse panemine valikuavalduse või selle muutmise avalduse esitamisest;

* teise pensionifondivalitseja või pensionifondi suhtes negatiivse fooni loomine, ilma et selleks puuduvad objektiivsed alused või seda tehakse viisil, kus meelevaldselt rebitakse teabe esitamiseks välja üksikuid näitajaid, kuid tervikpilti arvestades võib see olukord näida teisiti;

* teise pensionifondi tootlusele viitamine, ilma et seejuures järgitaks kehtestatud nõudeid tootluse avalikustamisele.