Finantsinspektsioon teeb SEB-s kohapealset kontrolli

Finantsjärelevalve hinnangul on Eesti panganduses mitteresidentide teenindamisega seotud riskid märkimisväärselt vähenenud - valdavat osa pangandusest kõrge rahapesu risk ei ohusta ning 2019. aastal keskendutakse teenuste osutamisel enamjaolt kohalikele (või sellega seost omavatele) äri- ja eraklientidele, valitsuse- ja mittetulundussektori teenindamisele.

Rahapesu tõkestamisega seotud riskikontrollide järelevalve on finantsinspektsiooni strateegias üks prioriteedidest alates 2016. aastast. Finantsinspektsioon on finantsjärelevalve asutus, mille peamine eesmärk on finantsturu stabiilsus ja läbipaistvus.

Reedel teatas SEB, et Rootsi telekanali SVT uuriv saade „Uppdrag granskning" kavatseb kajastada panga seotust rahapesuskandaaliga Balti riikides. Panga teatel, on saate käsutuses materjalid, mis puudutavad SEB-d. SEB pressiteates seisis, et pank kavatseb hinnata saates esitatavat infot ja võrrelda seda oma analüüsidega.