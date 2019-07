Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks makseasutuse PayHub tegevusloa

PayHub AS on oluliselt rikkunud tal olevaid kohustusi, peamiselt seonduvalt makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse (MERAS) nõuete rikkumisega. Samuti on PayHub AS osutanud ilma vajalikku luba omamata makseteenust ning jätnud täitmata Finantsinspektsiooni varasema ettekirjutuse. PayHub AS on menetluses esitanud Finantsinspektsioonile ka valeandmeid.

„Ühe finantsturu osalise oluline ja korduv seadust rikkuv käitumine, muu hulgas valeandmete esitamine Finantsinspektsioonile, võib kaasa tuua negatiivsed tagajärjed kogu finantssektorile. Seega on oluline PayHub ASi finantssektorist eemaldamine,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Kõik finantssektori osalised peavad järgima kehtivaid nõudeid ja vajadusel ka kõrgendatud hoolsuskohustust.“

Finantsinspektsioon väljastas PayHub ASile erandi loa rahasiirde teenuse osutamiseks 2011. aasta aprillis. Erandiloaga makseasutustele kehtivad leebemad nõuded ning nende vahendatavate maksete maht on piiratud.

PayHubi koduleht teatab, et neil käivad koduelehe hooldustööd.

"PayHub klientide vara ei hoitud ettevõtte varast lahus, ettevõtte organisatsioon ei olnud tasemel," märkis finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler pressikonverentsil. "Ettevõte osutas makseteenust, milleks neil õigust polnud."

PayHubi juhatuse liikmeteks on Aleksandr Tsingisser ja Vadim Harkov.

Ettevõte kuulub Coinex Groupile ning tegelik kasusaaja on Aleksandr Tsingisser.

PayHubi eelmise aasta aruannet pole Krediidiinfo andmetel esitatud. 2017. aasta andete kohaselt teenis ettevõte 151 416 eurose tegevustulu juures 137 739 eurose puhaskasumi. Ettevõtte bilansimaht oli 2 179 526 eurot.

Ettevõtte tegevusaadressiks on märgitud Tartu mnt 51-3a ja juriidiliseks aadressiks A. Laikmaa 5, Tallinnas.