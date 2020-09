Finantsinspektsiooni juhatuse liige: meie liberaalsed reeglid peibutavad kurjategijaid

Rahapesu andmebüroo andmetel on viimastel kuudel kaotanud oma tegevusloa sadu krüptoettevõtteid. See on märkimisväärne avaldus, ehkki rahapesu andmebüroo enda poolt tehtud värske analüüs näitab riskide kuhjumist, mis kogumis on oma tunnustelt iseloomulikud tavapärastele väga kõrgetele rahapesu riskidele. Lisaks Rahapesu andmebüroole on viidanud ka kolleegid prokuratuurist ja keskkriminaalpolitseist avalikult sellele, et Eesti regulatsioonide liberaalsus - ühisrahastus, krüptoettevõtted ning siia juurde riigi hea maine tehnoloogia valdkonnas - kleebib kõige hea juures meie juurde ka ettevõtteid, kes pesitsevad Eesti äriregistris, kuid panevad samal ajal mujal toime kuritegusid. Väikese riigina peame olema väga ettevaatlikud, sest kui sa lihtsalt ukse lahti lükkad, võid kindel olla, et sealt tuleb sisse kõike.

Dogmaatiline vaade kärbib innovatsiooni

Ameerika paleontoloogi Stephen Jay Gould´i arvates pole midagi piiravamat, pimestavamat ja hävitavamat innovatsioonile kui dogmaatiline maailmavaade. Eestile liigselt dogmaatilisust ette heita oleks vast kohatu. Meil on ette näidata ambitsioonikas e-residentsuse programm, üldiselt hea õhkkond uute ideede kasvamisel ning omal, küsitaval moel, on selleks ka sajad Eesti riigilt tegevusloa saanud krüptoettevõtted. Valdkond, mis on kindlasti aktuaalne uute võimaluste, aga ka riskide võtmise võtmes.

Tänapäeva ühiskonda iseloomustab suur tahtmine ennast hetkes määratleda, kohati ka enda jäetud jalajälje suurust ja sügavust ülehinnata. Oleviku lahti mõtestamisega võib vahel debatt üsna sõjakaks minna. Finantsinnovatsioon sobib siia hästi, sest siin vastanduvad traditsiooniline pangandus ja finantsasutused, kes määratlevad endid kui finantstehnoloogia ettevõtjad. Sõdades hukkub suur hulk inimesi, kuid samal ajal on selles tragöödias tehniline areng suur. Ka sõjad majandussuhetes ei erine sellest kuidagi. Toimub teatud turuosade ümberjaotamine, kus hukkunuteks on need ettevõtted, kes ei suuda uute suundumustega kaasas käia ja lähevad pankrotti. Või halvemal juhul on kannatajaks inimesed tänavalt, kellest segastel aegadel saavad kuritegevuse ohvrid.