Finantssektori esindajad: valitsus ehitab sambareformiga Eesti majandusele klaaslae

„Väiksed projektid on küll riskantsemad, aga meie pensionifondid oleks just õiged investorid meie endi riske kandma ning loomulik oleks PPP-projektidelt teenida tulu enda, mitte teiste riikide pensionäridele. BaltCap töötab aktiivselt erinevate taastuvenergeetika, energiaefektiivsuse, koolide ning teedeehituse PPP-projektidega Lätis, Leedus ja Poolas ning väga loodame, et ka Eesti saab oma PPP valehäbist ruttu üle, et pensionäride raha meie endi kasuks tööle panna," lisas ta.

Rahatarkust tuleb inimestele õpetada

Nasdaq Tallinna börsi juhi ja FinanceEstonia juhatuse liikme Kaarel Otsa sõnul on pensionireformi toetajate peamine retoorika olnud see, et inimestel peab olema vabadus oma raha üle ise otsustada. „Olen selle suhtumisega päri - igaüks peab saama olla oma valikutes vaba ja sõltumatu ning rahaline osa on siinkohal määrava tähtsusega. Inimesel peab olema vabadus otsustada oma tuleviku ja raske tööga kogutud maksuraha kasutamise üle," kirjeldab Ots.

Börsijuht on veendunud, et loomulik järgmine samm sarnaselt pensionireformile on vabaduse pakkumine ka haridus-, meditsiini- ja teistes sotsiaalkindlustusvaldkondades, kuna juba täna on näha nende valdkondade väljakutsete tõsidust ja riigi lühikesi käsi nende lahendamisel. „Ehk siis vabadust igale inimesele otsustada kogu sotsiaalmaksu ja osaliselt ka tulumaksu osas," lisab ta.

Samuti küsib Ots retooriliselt, kas keegi mõtleb tänases maailmas tõsiselt, et jõukuse kasvatamisel on alternatiive pikaajalisele investeerimisele. „Vist siiski mitte. Aga miks siis ei ole ikka veel näha ega kuulda arutelusid sellest, kuidas pakkuda inimestele täiendavaid võimalusi oma raha kasvatamisel. Kas koolidesse on plaan viia rahatarkuse õpet laiemalt kui mõnel aastal kord nädalas? Kas arutletakse mõne riigiettevõtte erastamise üle, mis sarnaselt Tallinna Sadamale kujuneks Eesti inimestele heaks investeerimisvõimaluseks? Kas kaalutakse maksusoodustuste loomist investortulule," jätkab ta.

Kõike arvesse võttes soovitavad FinanceEstonia esindajad reformiga edasi minemiseks aeg maha võtta, kõik stsenaariumid läbi mängida ja erinevaid eksperte kuulata.