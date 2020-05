Finantssektori hääletoru karm kriitika: kriisimeetmed jätavad hulga ettevõtjaid abita

See tagaks, et abi jõuab rohkemate ettevõteteni ja kiiremini samas, kui meetmete õige kasutamine oleks jätkuvalt kontrollitud. Lisaks sellele, et seeläbi jõuaks abi kiiremini ja suurema hulga ettevõteteni, aitaks see siia meelitada ka täiendavat kapitali. Võidaksid kõik.

Lisaks abimeetmete menetlemise kiirendamisele on oluline hakata majandust esimesel võimalusel uuesti avama, sest see on päriselt see, mis aitab ettevõtetel tulud taastada ja seeläbi ennast elus hoida.

FinanceEstonia on teinud valitsusele ettepanekud rakendada KredExi poolseid käenduseid ja tagatisi ka ka pangaväliste rahastajate väljastatud laenudele, näiteks Finantsinspektsiooni järelvalve all tegutsevatele krediidiandjatele- ja vahendajatele.

Samuti võiks alternatiivsed finantseerijad saada KredExilt erakorralist käibekapitali laenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks. See võimaldaks jätkata tänaseks peatatud mikro- ja väikeettevõtetele mõeldud laenude, liisingute ja faktooringu pakkumist, sest tänaseks on paljud alternatiivsed rahastajad uute laenude väljastamise peatanud.

Üheks põhjuseks on see, et neil ei ole võimalik oma tegevuseks kapitaliturgudelt või pankadest lisaraha kaasata. Kuid sama oluline on see, et vastutustundlike turuosalistena on nad pakkunud oma klientidele maksepuhkuseid ja löönud sellega augu ka enda rahavoogudesse.

Seega, erinevalt pankadest on krediidiandjate probleemiks enda likviidsus, mis ei võimalda oma klientidele laene välja anda ja sunnib ka maksepuhkuste osas olema oluliselt konservatiivsem.