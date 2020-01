Finavia lubab kümnendi lõpuks Soome siseliinidele elektrilist lennukit

Elektritoitega lennukid on lennunduses keskkonnaprobleemidega hakkamasaamiseks tõenäoliselt määrava tähtsusega. Lennujaamaoperaatorina tahame mõista, milliseid arendusi elektriga lendamine meie lennujaamadelt nõuab,“ selgitab Finavia tehniline direktor Henri Hansson.

Alates 2018. aastast on Finavia rahastanud täiselektrilist lennukit, mille edukas proovilend toimus 2018. aasta suvel Malmi lennujaamast Helsingis. NEA-ga ühinemine on järgmine samm panustamisel elektrilennunduse arengusse ja osa Finavia kliimaprogrammist, mille eesmärgiks on vähendada heitgaase lennujaamades.

„Ma usun, et Soomes lendab esimene elektriline reisilennuk siseriiklikul marsruudil juba 2020ndate aastate lõpus. Kui vajaliku elektri tootmiseks kasutatakse loodussõbralikku meetodit, näiteks tuule- või päikeseenergiat, on tuleviku elektrilennukid täielikult heitgaaside vabad. Elektrilennukid on eriti sobilikud lühikeste marsruutide jaoks,“ ütleb Hansson.

Energiatarbimise vähendamine on osa Finavia teest säästvama tuleviku poole. Helsingi lennujaam on alates 2017. aastast süsinikuneutraalsuse, kogu Finavia lennujaamade võrk saavutas süsinikuneutraalsuse 2019. aastal. Vastutustundlik ettevõtlus ja säästev areng on Finavia äri alus.