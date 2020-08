Finnair alustab taas lennugraafikute hõrendamisega, samas siseturism Lapimaale kasvab

Finnair kinnitab, et kõik Euroopa reisid toimuvad septembris, ainult vähendatud mahus. Ainult Nice'i ja Turu lennud lõpetatakse. Finnairi asepresident Mikko Turtiainen möönis, et endiselt puuduvad Aasia ja USA reisijad, kes toetaksid Euroopa liinide täituvust. "Samuti on Soome reisijate nõudlus jäänud tagasihoidlikuks nende samade reisipiirangute tõttu. Septembris on meie lendude maht ca 30% võrreldes eelmise aastaga."

Samas tõi Turtiainen välja, et Lapimaa ja Kuusamo lendude osas on soomlaste huvi oodatust suuremgi ning nendele liinidele lisatakse lende.