Finnair kavatseb koondada tuhat inimest

Ettevõte alustas 2800 töötajaga läbirääkimisi nii koondamiste kui struktuursete muudatuste osas. Sarnaseid protseduure plaanib Finnair läbi viia ka teistes riikides.

Finnairil on kokku umbes 6700 töötajat, kellest 6200 on Soomes. Kevadel ja suvel peatas lennufirma ajutiselt pea kõikide töötajate töö.

„Covid-19 on lennunduse suurim kriis. Pandeemia ja Soome erakordselt karmid reisipiirangud on mõjutanud nõudlust ning me tegutseme möödunud aastaga võrreldes väikeses mahus. Järsku pööret paremuse poole pandeemiaolukorras kahjuks näha ei ole. Meie käive on langenud märkimisväärselt ja seepärast peame kulusid muutma," ütles Finnairi tegevjuht Topi Manner.

Personali vähendamine on osa ettevõtte kulude vähendamise plaanist. Finnair plaanis alguses kärpida kulusid 80 miljoni võrra, kuid on nüüd nihutanud piiri saja miljonini.

Finnair sai Soome valitsuselt kevadel 700 miljonit eurot toetust.