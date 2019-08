Finnair komisjoni kriitikatule all: miks maksab Euroopast Helsingisse lendamine nii palju?

Helsingin Sanomat kirjutab, et Euroopa Komisjon on käskinud osadel ametnikel vältida Finnairi otselende Helsingisse ja tõstatunud on küsimus - miks on Brüsselist näiteks Stockholmi lendamine 200 eurot odavam kui Helsingisse? Vastus on lihtne: Brüsseli-Helsingi liinil puudub aga Finnairil konkurents.

Euroopa Komisjon on juhendanud oma ametnikke, et nad peaksid otselendude asemel eelistama odavamaid, ümberistumistega lende. Soome välisministeeriumist kinnitati HS-ile, et tegelikult on juba soomlased ise juba varem Finnairile teisi lennufirmasid eelistama hakanud ja just hinna pärast.

Finnairi pressiesindaja põhjendas kalleid lende suure nõudluse ja tavapärase lennupiletite hindade kujunemise argumentidega - oleneb, millal piletid osta, milliseid lisateenuseid juurde soovitakse jne.

Lisaks rõhus Finnairi pressiesindaja reisijate südametunnistusele ehk et reisides otselendudega paisatakse õhku oluliselt vähem kahjulikke emissioone - näiteks lennuki õhkutõus on üks saastavamaid osasid lennureisi jooksul.