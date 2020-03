Finnair otsustas lennud Milaanosse peatada, Air Baltic kärpis ainult sagedust. Lennufirma selgitab, miks

Air Baltic teatas, et vähendab nõudluse vähenemise tõttu Riiast Milaanosse lendamise võimalusi 23. märtsist kuni 31.maini ning siis toimuvad lennud kahel päeval nädalas.

Milaano on Põhja-Itaalias, kus on Seni Euroopas koroonaviiruse leviku keskus. Just Milaano lennuga jõudsid Eestisse ka kaks seni diagnoositud koroonaviirusega nakatunut.

Finnair on teatanud, et katkestab Milaanosse lendamise. Miks Air Baltic seda ei tee?

Air Balticu kommunikatsioonijuht Alise Briede kinnitas küsimusele vastuseks et lennufirma järgib pädevate institutsioonide korraldusi ning vastavalt sellele ka tehakse otsuseid. Lennupersonali on instrueeritud, kuidas tuleb viiruse kahtluse korral käituda ning lennukis on vajalik ennetav varustus olemas.

Lennufirmal on moodustatud spetsiaalne komisjon, mis otsustab koroonaviiruse arengu valguses ka vajalike meetmete üle. Praegune otsus oli Riia ja Milaano vahel lennusagedust vähendada. „Kui lennuplaanis täiendavaod otsuseid tehakse, siis anname sellest teada,“ kinnitas Briede.

Briede lisas, et nad julgustavad reisijaid järgima tervishoiuasututse soovitusi ning pesema regulaarselt käsi ning täitma teisi hügieeninõudeid.

Briede tõi välja, et Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) teatel on väga väike ris, et nakkused levivad lennuki pardal. Riskide vähendamiseks peaksid need reisijad, kes end hästi ei tunne, oma reisi edasi lükkama.