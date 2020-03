Finnair peatab teisipäevast kõik lennud Eestisse, Aeroflot neljapäevast

„Mitmed riigid on kehtestanud täiendavad reisipiirangud. Me järgime neid piirangud, mistõttu lõpetab Finnair Vilniusse, Hongkongi ja Madriidi lendamise 16. märtsist ning Eestisse ja Riiga lendamise 17. märtsist,” märkis Finnair pühapäevases sotsiaalmeedia postituses. Eestisse lendab Finnair teadupärast lisaks Tallinnale ka Tartusse.

Ettevõte ütles ühtlasi oma reisijatele hoiatuseks, et kuna reisipiirangud on kehtestatud väga lühikese etteteatamisega, on ettevõte tõenäoliselt sunnitud lähipäevil veel teatud sihtkohtadesse lendamise lõetama. „Me võtame nende reisijatega ühendust, kelle lennud on tühistatud. Me vabandamine ebamugavuste eest, mis see põhjustada võib,” sõnas soomlaste lennufirma.

Finnair kärpis ühtlasi oma käesoleva aasta majandusprognoosi ning ei maksa välja ka lubatud dividende summas 20 eurosenti aktsia kohta.

Finnairi lendude peatumisest teavitas eestlasi eile sotsiaalmeedias ka justiitsminister Urmas Reinsalu. Tema kinnitusel töötab Eesti valitsus praegu selle nimel, et leida lahendus, et lennud siiski säiliks.

Ka Vene lennufirma Aeroflot andis eile sotsiaalmeedias teada, et seoses riiklike reisipiirangutega peatavad nad selle nädala jooksul lendamise tervesse reasse sihtkohtadesse. Tallinna lõpetab ettevõte lendamise selle nädala neljapäevast, 19. märtsist. Aerofloti lennud on esialgu tühistatud 30. aprillini.