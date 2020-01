Finnair tühistab koroonaviiruse tõttu kõik lennud Mandri-Hiinasse

Lennud Guangzhousse ja tagasi tühistatakse juba alates 5. veebruarist, vahendab Yle Uutiset.

Uusi broneeringuid Hiina lendudele ei võeta vastu tänasest kuni 29. veebruarini.

Finnairi juba varem teatatud otsus tühistada lennud Pekingi Daxingi lennuväljale ja Nanjingi märtsi lõpuni kehtib endiselt. Lennud Hongkongi jätkuvad tavapäraselt.

„Meie Euroopas ja Hiinas reisivad kliendid peavad saama koju naasta ja sama käib meie personali kohta. Need lennud on vältimatud, sest alternatiivseid lende Euroopa ja Hiina vahel on praegu väga vähe,” ütles Finnairi operatiivjuht Jaakko Schildt.

„Võtame lendude opereerimisel arvesse kõik tervishoiuvõimude juhised ja võtame ette ka isoleerimisi reisijate ja meeskonna tervise eest hoolitsemiseks,” lisas Schildt.

Otsused lendude jätkamise kohta pärast 29. veebruari tehakse hiljem.