Finnair tühistab koroonaviiruse tõttu lennud Hiinasse talveperioodi lõpuni

Tühistamisele lähevad seega lennud vahemikus 1.-28. märts. Lisaks vähendab Finnair Hongkongi igapäevaste lendude arvu kahelt ühele.

Ettevõte märkis, et koroonaviiruse tõttu on vähenenud lendajate hulk Euroopa ja Hiina vahel. Kliendid, kelle lennud on tühistatud, saavad muuta lennukuupäevi või küsida piletiraha tagasi.

Finnair on varem teatanud, et peatab vähenenud nõudluse tõttu lennud Guangzhousse, Pekingi Daxingi lennuväljale ja Nanjingi märtsi lõpuni.